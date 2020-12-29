Российский президент Владимир Путин согласился с тем, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров в стране требует дополнительного рассмотрения. Об этом глава государства сообщил во вторник, 29 декабря, в ходе встречи с главой российской Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.Председатель Федерации обратил внимание российского лидера на вопрос о приостановленной индексации пенсий для работающих жителей страны. Он попросил Владимира Путина вернуться к обсуждению данного вопроса и, возможно, дать правительству России поручение «внимательного его рассмотреть».- Там скажут, что она индексируется. Хотя на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Вы совершенно правы, этот вопрос требует дополнительного рассмотрения. Здесь есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией, - ответил на это российской президент.Напомним, что в России пенсии работающих пенсионеров не индексируются с начала 2016 года. Данное решение было связано с необходимостью уменьшения дефицита российского Пенсионного фонда.