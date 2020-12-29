Отношения и сотрудничество России и Турции не зависят от западных санкций. Они обрели стратегическое значение задолго до введения данных нелегитимных ограничений. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу.Российский министр подчеркнул, что российской-турецкие отношения являются самоценными и самодостаточными, поэтому на них не оказывают никакого влияния агрессивные и недружественные действия с третьей стороны.- Они не зависят от чьих бы то ни было прихотей и опираются только на национальные интересы каждого из наших государств, а также на решимость сотрудничать взаимовыгодно через поиск баланса этих интересов. Отношения России и Турции обрели стратегическое значение задолго до того, как западные государства начали угрожать и вводить свои нелегитимные санкции, - подчеркнул Сергей Лавров.Глава МИД России отметил также, что два государства проводят независимую внешнюю политику и в координации продвигают свои интересы, соблюдая их баланс, поэтому «вызывают недовольство» на Западе.