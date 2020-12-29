Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из \\"Роснано\\" он обсудил с президентом России Владимиром Путиным своё нежелание становиться государственным служащим и сотрудником администрации президента.Напомним, 10 декабря Путин на встрече в режиме видеоконференции предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить компанию \\"Роснано\\".- У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что \\"он не встретился с Чубайсом\\" и что \\"президент не назвал его имени\\". А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком? - рассказал Анатолий Чубайс в интервью телеканалу RTVI.Бывший руководитель \\"Роснано\\" также рассказал, что Путин сам предложил ему занять должность специального представителя президента по достижению целей устойчивого развития. Он также рассказал, что согласился при условии того, что не будет государственным служащим.- В принципе, как правило, спецпредставитель - это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана... Мигалка, ксива, кабинет, секретарша - главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента, - добавил Анатолий Чубайс.