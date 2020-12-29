Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из \\"Роснано\\" он обсудил с президентом России Владимиром Путиным своё нежелание становиться государственным служащим и сотрудником администрации президента.Напомним, 10 декабря Путин на встрече в режиме видеоконференции предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить компанию \\"Роснано\\".- У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что \\"он не встретился с Чубайсом\\" и что \\"президент не назвал его имени\\". А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком? - рассказал Анатолий Чубайс в интервью телеканалу RTVI.Бывший руководитель \\"Роснано\\" также сообщил, что глава государства предложил ему должность своего специального представителя по достижению целей устойчивого развития. Чубайс согласился при условии того, что не будет государственным служащим.Он напомнил также, что спецпредставитель - это, как правило, помощник.- Но в моём случае этого не произошло. И я этому рад, - поделился Анатолий Чубайс, отметив, что его пожелания услышали. - Мигалка, ксива, кабинет, секретарша - главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента.