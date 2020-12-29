Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили эксперты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Значительные подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 11:19 по местному времени (14:19 по московским часам).Эпицентр землетрясения располагался в 46 километрах к юго-востоку от Загреба – столицы и крупнейшего города государства, численность населения которого составляет примерно 689 тысяч человек. Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине примерно в десять километров. Данные о пострадавших и разрушениях из-за землетрясения пока что не приводятся.Вчера утром в Хорватии в 50 километрах от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера. Землетрясение ощущалось в Баня-Луке, Белграде и Нови-Cаде.Как сообщал сайт kp.ru, накануне в Хорватии к северо-западу от города Сплит зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Очаг землетрясения в ноябре текущего года в 124 километрах от населенного пункта залегал на глубине два километра.