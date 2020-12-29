Врачи назвали алкогольные напитки, который вызывают самое сильное похмелье на утро. А еще уточнили дозу спиртного, которая будет безопасна для организма и не принесет массу проблем.- Бутылка некрепкого пива, бокал сухого вина, бокал шампанского, 45 граммов водки, либо коньяка, либо другого крепкого алкоголя. Это количество является безопасным, но не значит, что разрешено употреблять ежедневно, - отметил в беседе с Ридусом психиатр-нарколог Александр Огородников.Он предупреждает, что при равном количестве выпитого, женский организм страдает сильнее мужского. Это происходит в силу физиологических особенностей. В организме женщины содержится на 10% меньше воды, это замедляет процесс расщепления алкоголя.Стоит отметить, что похмелье по утрам испытывают только заядлые пьяницы, а вот у остальных из-за новогоднего застолья может появиться астенический синдром, вызванный интоксикацией.- Если это происходит, нужно пить минеральную воду. Неплохо покушать борщ, выпить полстакана капустного сока и поливитамины. Этого было бы достаточно для купирования синдромов, — прокомментировал Огородников.В свою очередь психиатра-нарколога Алексей Казанцев уверен, что от некоторых алкогольных напитков голова по утрам болит сильнее. Например, белое сухое принесет меньше отрицательных последствий утром, чем красное.Сладкий и газированный алкоголь пьянит быстрее, чем брют или сухое.Коньяк и виски из-за дубильных веществ вызывают тяжелое отравление, в отличие от водки.