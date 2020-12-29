Умер Пьер Карден, французский модельер. Он скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщило агентство AFP.\\"Умер знаменитый кутюрье Пьер Карден, последнее великое имя золотого века французского haute couture. Стилисту, футуристические создания которого потрясли 1960-е годы, было 98 лет\\", - говорится в сообщении телеканала BFMTV.Причины смерти пока не называют.Модельер итальянского происхождения являлся владельцем ресторана «Максим» и одноименной торговой марки. Он один из самых крупных собственников во Франции. А также с 2009 года - посол доброй воли продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.Кутюрье работал в ателье у Кристиана Диора с 1947 года. Через три года открыл собственный дом моды. В то время считался авангардистом от моды. Однако за то, что Карден решил снизить цены на свое искусство, его исключили из Синдиката высокой моды.В 1970-е он работал над дизайном для NASA. И стал единственным человеком, которому позволили примерить скафандр Нила Армстронга. Именно в нем астронавт позднее ступил на Луну.Парфюм, который он выпускал под своим брендом Pierre Cardin, был популярен в СССР в 1970-е годы. С Советским Союзом Кардена связывала и любовь к балету и театру. Его музой в России была Майя Плисецкая. Для нее модельер создал костюмы Анны в «Анне Карениной» 1972 года, Марьи Николаевны Полозовой, Нины Заречной, Анны Сергеевны («Дама с собачкой», 1985) и прочие.Он дарил ей много вечерних платьев и повседневных ансамблей. Намного позднее, когда у артистки появились деньги, она по своему желанию полностью оплатила все работы Кардена.