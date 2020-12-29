Российский президент Владимир Путин поздравил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха с днем рождения, а также с наступающим Новым годом. О телефонном разговоре главы государства и главы МОК во вторник, 29 декабря, сообщается на официальном сайте Кремля.- Во время беседы по телефону Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с Днём рождения. Российский президент и главы комитета также обменялись тёплыми поздравлениями по случаю Рождества и наступающего Нового года, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах родился 29 декабря 1953 года.Как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин сегодня также провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Политики подтвердили настрой на наращивание взаимодействия на международной арене и обменялись новогодними поздравлениями.