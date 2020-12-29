Обвиняемого в мошенничестве Игоря Барцица суд арестовал на два месяца. В постановлении Лефортовского суда Москвы от 26 декабря в отношении директора Института госслужбы и управления РАНХиГС сказано, что Барциц будет в СИЗО до 21 февраля 2021 года.Ему и декану факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлане Лариной, которую ранее отправили под домашний арест, инкриминируется преступление по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).«Постановлением суда в отношении Барцица Игоря Нязбеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует \\"Интерфакс\\" пресс-секретаря суда Дарью Размахову.29 декабря ФСБ сообщил, что в РАНХиГС была выявлена преступная схема присваивания бюджетных средств. Обвинение считает, что подозреваемые необоснованно начисляли подчиненным надбавки к зарплате.Также ФСБ рассказала, что одного из подозреваемых поймали с поличным в момент получения денег от подчиненных. Его имя, а также общее число фигурантов следствие не называет. В спецслужбе отмечали, что вуз оказывает полное содействие расследованию.