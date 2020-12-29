Транспортный департамент индийского штата Уттар-Прадеш ввел новые правила для владельцев автомобилей. Теперь на машины нельзя клеить наклейки с названием касты владельца. Как правило, такие наклейки любят клеить на лобовые стекла или номерные знаки. Так водители соревнуются, у кого из них выше статус.На машинах можно увидеть обозначения многих каст, среди которых ядавы, джаты, гуджары, брахманы, кшатрии, лоди и маурьи. Причем такие наклейки имеет каждый 20-й автомобиль.Власти пришли к выводу, что такие \\"знаки отличия\\" усиливают вражду и социальное расслоение в обществе. Тем более что проблема кастового расслоения в Индии в последние годы еще больше обострилась. Поэтому чиновники решили всеми способами с этим бороться. Если водители в ближайшее время не уберут наклейки со своих машин, то их конфискуют. Кроме того, они должны будут заплатить большой штраф, пишет India Times.