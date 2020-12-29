В следующем году зарплату сотрудникам российских учреждений культуры, подведомственных Минкульту, проиндексируют с учетом инфляции. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Ольга Любимова.«Самое главное - мы не планируем снижать финансирование наших подведомственных учреждений. Более того, проиндексирован их фонд оплаты труда», - уточнила министр.Точную сумму повышения она не назвала, пишет ТАСС.По словам Любимовой, решение об индексации принято, «когда многие были обеспокоены тем, что зарплату могут снизить». Она назвала год «тяжелейшим», а потому повышение зарплат станет «одним из главных подспорий» для сотрудников учреждений культуры.В 2020 году инфляция составит примерно 4,6-4,9%, считают аналитики Центробанка.Ранее Банк России сообщил, что инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале. Регулятор решил оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых. Это позволит сдержать ослабление рубля и сохранить низкую инфляцию.