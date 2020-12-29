Эксперты не исключают, что в 2021 году цены на нефть будут падать. Если в начале декабря аналитики давали благоприятные прогнозы и надеялись, что последний месяц года будет ознаменован ростом до 60 долларов за баррель, то теперь вносятся корректировки. Верхняя планка так и не была взята на биржах, что дает основание понизить ожидания в I квартале 2021-го.Не добавляет оптимизма повторные ограничения в Европе, США и других странах мира. Тревожные новости из Великобритании про мутировавший коронавирус, заставляют инвесторов вести более осмотрительную политику.- Думаю в январе мы будем наблюдать негативный сценарий и спад на мировых рынках. Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню $30–35 за баррель, — спрогнозировал в беседе с «Известиями» ведущий аналитик QBF Олег Богданов.В свою очередь президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов дает свой прогноз: мировые котировки будут находиться в диапазоне 45–50 долларов за баррель.По данным на 28 декабря за баррель марки Brent давали 51,2 доллара, WTI - 48,14 долларов, сообщает RT.