Компания GNA Biosolutions из Баварии во вторник, 29 декабря, представила свою новую систему быстрого тестирования для диагностики коронавирусной инфекции. Новый тест дает результат за 40 минут, сообщил министр экономики Баварии Хуберт Айвангер на пресс-конференции.- Этот экспресс-тест оперативнее тех, которые были до этого, они доступны по цене в сравнении с другими экспресс-тестами, и они мобильные. Вся аппаратура размещается на столе, ее легко транспортировать из одной точки в другую, - сообщил глава ведомства.Айвангер отметил, что данные тест на коронавирус может использоваться в комбинации с другими. Хотя антигенные тесты для диагностики заболевания также дают быстрый результат, они не столь надежны как ПЦР-тесты, добавил министр.Баварское правительство провело переговоры с GNA Biosolutions еще весной этого года. Власти предварительно заказали около тысячи аппаратов, которые позволят провести миллион тестов на коронавирусную инфекцию. Чувствительность тестирования составляет 96,7 процента, а его специфичность – 100 процентов. Это означает, что тест вероятностью выявляет тех, кто реально инфицирован, а здоровые люди определяются с вероятностью 100 процентов. Тестирование требует 20 минут для подготовки оборудования и 20 минут на анализ мазка.Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 98% российских тестов для диагностики коронавирусной инфекции выполняются за 48 часов, 26% анализов делают менее чем за 24 часа.