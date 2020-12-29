Всем работающим россиянам должны проиндексировать в 2021 году зарплаты. Размер повышения зависит от темпов роста цен на товары и услуги. Такие правила прописаны в Трудовом кодексе РФ. Об этом заявила руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.Эксперт рассказала, что требование коснется и тех предприятий, у которых кто-то из сотрудников зарабатывает меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).Краснянская напомнила также, что по закону ни один работодатель не имеет права платить меньше МРОТ сотруднику, который работает на предприятии полный день.«В свою очередь сам порядок индексации законодательно не установлен, законодательство устанавливает лишь обязанность работодателя ее осуществлять», - уточнила она.Госорганы, также как органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения повышают заработные платы по нормам, прописанным в законодательстве и по прочим правовым актам.Частные организации индексируют выплаты по правилам, установленным коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, объяснила Краснянская.А пункт об обязательной индексации должны проверять сотрудники налоговой. Впрочем, отметила она, часто в коммерческих фирмах повышение оплаты не производится и даже не прописано в договорах.Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила, что зарплаты всем сотрудникам культуры из подведомственных организаций в 2021 году проиндексируют с учетом инфляции.