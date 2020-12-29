Непростой 2020 год наконец-то подходит к концу. Неудивительно, что все ждали этого с таким нетерпением. Самое время задуматься над планами на 2021 год. ВЦИОМ (всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос и выяснил, чего ждут россияне от наступающего года. Результаты исследования предоставлены сайту kp.ru.Большая часть респондентов настроена оптимистично. 42% россиян уверены. что 2021 год будет лучше уходящего. Причем чаще всего так считают люди в возрасте от 60 лет. Чуть меньше респондентов - 35% полагают, что новый год будет ни лучше, ни хуже нынешнего. А вот 16% смотрят на будущее с пессимизмом и уверяют, что ничего хорошего в новом году нас не ждет.Позитивные ожидания от наступающего года связаны, в первую очередь, с победой над коронавирусом (21%) и выходом из кризиса (9%). Помимо этого, респонденты назвали и негативные изменения, которые могут произойти в этом году в нашей стране: это рост цен, инфляция (15%), падение уровня жизни (11%) и неудача в борьбе с пандемией (9%).