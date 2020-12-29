Вакцину «ЭпиВакКорона» в РФ сейчас выпускают объемами, превышающими запланированные. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.«Выпуск вакцины превышает запланированный. Наши коллеги, ученые и производители очень стараются, чтобы было максимально возможно доступным количество вакцины», - сказала она на радио «Вести FM».Она рассказала, что переболевшие COVID-19 пациенты сохраняют иммунитет на полгода. Не меньше должна работать и вакцина, добавила Попова, ссылаясь на актуальные исследования.По словам главы Роспотребнадзора, чтобы разорвать порочный круг эпидемии, нужно привить не меньше 60% населения.«ЭпиВакКорона» - это вакцина, которую разработал Центр «Вектор». Разрешение на клинические испытания препарата на добровольцах ученые получили 24 июля, 30 сентября процесс был завершен.Владимир Путин 14 октября сообщил, что вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение. Это второй препарат, зарегистрированный в качестве вакцины от коронавируса в РФ. Первым в стране и мире стал «Спутник V» центра Гамалеи.