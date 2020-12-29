29 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом семилетнего Михаила Шлоссера – участника акции «Елка желаний».Глеб Никитин лично приехал осуществить желание Миши вместе с генеральным директором ХК «Торпедо» Александром Харламовым. В подарок Миша получил аэрохоккей и фирменную майку команды «Торпедо», которую подписали все игроки. Кроме того, мальчику вручили майку с его фамилией, чтобы в будущем он тоже смог добиться рекордов в этом виде спорта.- Очень приятно, что твоя мечта связана с таким видом спортом, как хоккей, особенно популярным в Нижнем Новгороде. К сожалению, сейчас возможности посещать стадионы ограничены, но, как только закончится этот период, приглашаю тебя на матч. Вместе посмотрим игру и поболеем за наших. Надеюсь, твоя любовь к хоккею не пройдет и, возможно, ты свяжешь с ним свою жизнь. Главное – мечтать и к этому стремиться, - сказал Глеб Никитин.Напомним, участие во Всероссийском проекте «Елка желаний» Глеб Никитин принял в Москве 22 декабря. Одним из детей от Нижегородской области, передавших свои новогодние пожелания, стал Михаил, который мечтал о домашнем аэрохоккее.