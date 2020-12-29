В новогодние праздники лаборатории Роспотребнадзора будут работать, а рабочие бригады усилят. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.«Все праздничные дни будут обеспечены тест-системами. Все в наличии, все имеется. Все лаборатории Роспотребнадзора будут продолжать бесперебойную работу», - сказала она.Всего на сегодняшний день в распоряжении ведомства 111 работающих лабораторий. Они и лаборатории бюджетных учреждений здравоохранения обеспечат бесперебойную работу в праздники, цитирует Попову РИА «Новости».Кроме рабочих оперативных бригад будет увеличено число работающих лаборантов, добавила глава Роспотребнадзора в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.29 декабря она также сообщила журналистам, что вакцину «ЭпиВакКорона» выпускают рекордными темпами, и подчеркнула: «Чтобы прекратить эпидемию, нужно привить не меньше 60% населения».