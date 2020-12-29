Трехэтажный ресторан «Дюшес» загорелся в Люберцах. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям во вторник, 29 декабря, всех людей успели вовремя эвакуировать из горящего здания.Площадь возгорания составила примерно 700 квадратных метров. Здание располагается на улице Кирова, дом 26 а.- В 16:11 по местному времени в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в городском округе Люберцы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление кровли. В 16:35 объявлен второй номер пожара, - говорится в сообщении на официальном сайте МЧС.К тушению пожара привлекли 69 спасателей и 22 единицы техники, в том числе от министерства 12 единиц техники и 40 человек.Спасатели призвали людей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, строго следуя правилам пожарной безопасности.