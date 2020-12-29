Курение вейпа напрямую влияет на когнитивные способности человека, к такому выводу пришли эксперты медицинского центра университета Рочестера (США). Причем речь как о подростках, так и о взрослых. У них сложности с концентрацией внимания, памятью и принятием решений.Исследование проводилось на основе 18 тысяч отчетов учеников средней и старшей школы, а также 886 тысяч ответов взрослых на телефонный опрос. Вопросы касались проблем с памятью, вниманием и другими умственными способностями. Результаты были опубликованы в журнале Tobacco Induced Diseases.Ученые заметили, что дети, начавшие курить вейп в возрасте 8-13 лет, чаще сообщали о проблемах с вниманием и памятью, чем те, кто стал курить после 14 лет.Руководитель исследования Донгмэй Ли заявил, что эти результаты показали необходимость профилактики курения в школах в более раннем возрасте.Он напомнил, что именно подростковый возраст — критический период для развития мозга. В этот период важно не оказывать на него лишнее влияние никотином и курительными смесями.