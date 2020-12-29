Московский мэр Сергей Собянин призвал москвичей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в новогодние выходные. Пункты, где можно будет сделать прививку, будут работать каждый день, за исключением 31 декабря и 1 января.Об этом столичный мэр сообщил в своем блоге.\\"И давайте не будем откладывать прохождение вакцинации от COVID-19. Длинные выходные – это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году\\", - говорится в сообщении Собянина.Ранее мэр Москвы продлил для учащихся новогодние каникулы. Занятия для школьников и учеников колледжей начнутся 17 января. Это касается и колледжей, спортивных школ и учебных заведений допобразования.По словам Собянина, предыдущие длинные каникулы помогли сократить заболеваемость детей и подростков, а также заражение пожилых столичных жителей.