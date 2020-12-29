Москва находится на пике заболеваемости COVID-19. Пройдены еще не все сложности этого года, но город справился с вызовами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.\\"Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости [коронавирусом]. Таких значений не было за весь период\\", - сказал он в беседе с Первым каналом.Отмечается, что около 130 тысяч столичных жителей с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. В Москве за последние сутки выявлено 5641 случай заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 5626 жителей столицы, умерли – 75 человек. Всего за период эпидемии инфекцией заразились 798 098 граждан, согласно данным стопкоронавирус.рф.Ранее мэр столицы сообщил, что зимние каникулы в московских школах для учеников с первого по 11-й класс продлили. К обучению дети приступят 17 января. Это касается и колледжей, спортивных школ и учебных заведений допобразования.Также Сергей Собянин призвал москвичей не упускать возможность вакцинироваться на новогодних праздниках. Пункты, где можно будет сделать прививку, будут работать каждый день, за исключением 31 декабря и 1 января