Число погибших в результате сильного землетрясения в Хорватии достигло пяти человек. Около 20 жителей пострадали.Об этом сообщает РИА «Новости». Как сообщила местная газета, среди жертв есть ребенок. Он погиб в хорватском городе Петриня к юго-востоку от Загреба из-за обрушения.По данным издания, в ближнем к эпицентру землетрясения городе Петрине много разрушений. В том числе повреждены местная больница и детский сад. Мэр города Даринко Думбович рассказал, что разрушена почти половина города.Напомним, днем 29 декабря на территории Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр землетрясения располагался в 46 километрах к юго-востоку от столицы Загреба. Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно в десять километров. В самой столице повреждены здания.