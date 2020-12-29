Сотрудники НАСА - технические специалисты высшего уровня, российские партнеры, с которым РФ постоянно решает проблемы, связанные с эксплуатацией МКС. Они не являются инициаторами каких бы то ни было санкций против России, поскольку совершенно не связаны с политикой. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.- НАСА не являются инициаторами каких бы то ни было санкций, им это в голову не придет, они не политиканы. Поэтому отношения с ними у нас нормальные, рабочие, как и были раньше. Инициатива санкций исходит от уходящей администрации Трампа. Есть вероятность того, что и руководство НАСА может смениться в связи с изменением в высшем истеблишменте США. Но пока у нас таких данных нет, - отметил руководитель государственной корпорации.Дмитрий Рогозин подчеркнул, что американские санкции против России являются абсурдными и незаконными, а сам прецедент – «отвратительным». Именно поэтому глава «Роскосмоса» обратился по данному поводу к главе НАСА, хотя он в настоящее время и ограничен в своих возможностях. На той неделе Рогозин также подписал письмо на имя министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором новых антироссийских ограничений. В это письма гендиректор «Роскосмоса» заявил, что санкции, вероятнее всего, просто являются ошибкой.- Но, если говорить о том, насколько повлияют эти санкции, я не могу сейчас говорить что-то конкретное, - добавил Дмитрий Рогозин.Напомним, что недавно Минторг США опубликовал новые список санкций против России, в который на этот раз включили предприятия «Роскосмоса»: Ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.