Названа причина смерти Владимира Ефименко, автора хита «Обручальное кольцо». Продюсер ВИА «Лейся, песня» Евгений Красножен рассказал пятому каналу, что Ефименко скончался от коронавируса.Почти две недели назад он попал в больницу, врачи диагностировали COVID-19. Пациент оказался в реанимации, но постепенно его состояние стабилизировалось и появилась надежда на выздоровление.- Та болячка, предполагаемая, из-за которой он ушел, она съела его полностью, причем моментально. Суббота–воскресенье были самыми трудными для Владимира Петровича. И самые трудные теперь для нас…, - рассказал Красножен Пятому каналу.Он подчеркнул, что еще две недели назад Ефименко был совершенно здоров и ничто не предвещало беды.- Был здоровый человек и буквально две недели — человека нет, - сказал собеседник телеканала.Владимир Ефименко умер 29 декабря в возрасте 66 лет. Музыкант входил в золотой состав ансамбля «Лейся, песня», в котором он пел с 1977 года.Он первым исполнил такие композиции, как \\"Обручальное кольцо\\", \\"Где же ты была\\", \\"Прощай\\" и \\"Родная земля\\", которые в дальнейшем стали шлягерами.