Почти все составные части нового космического корабля «Орел» уже готовы: глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и главный конструктор Игорь Хамиц уже осмотрели корпус, двигательный отсек, теплозащитный корпус. Корабль практически собран и готов для передачи в головной институт ЦНИИмаш для проведения необходимых наземных испытаний. Об этом руководитель государственной корпорации рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».После наземных испытаний корабль будут нагружать динамическими испытаниями, проверяя его действия под нагрузкой, чтобы убедиться, что он через определенное время будет готов к летным испытаниям.- Работаем планово, по графику. К концу декабря 2023 года корабль должен быть готов уже к запуску с «Ангарой» с космодрома Восточный. Но вопрос вот в чем. Этот корабль весит примерно 22 тонны. Это тяжелый большой корабль, не в пример Crew Dragon. Наш корабль не для низких околоземных орбит, а для дальнего космоса. По заданию, он должен выдержать три полета к Луне и десять полетов на МКС. Это стратегический корабль, который отличается в корне от того, что сейчас испытывают американцы. Наш корабль гораздо более глубокой технологии и гораздо более защищен, - рассказал глава «Роскосмоса», отвечая на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса.Именно поэтому корпорация планирует использовать «Орла» не только для МКС, но и для лунных экспедиций и полетов в дальний космос.В России также планируется создать «Орленок» - более легкий двухместный аналог «Орла». Этот корабль можно было бы использовать для полетов к Луне еще до момента, когда появится ракета сверхтяжелого класса. Этот корабль будет примерно весить не больше 16 тонн.- Его может и «Ангара» отправить к намеченной цели. У нас есть вариант, чтобы до создания ракеты сверхтяжелого класса за счет многопусковой схемы, с помощью ракеты «Ангара» и космодрома Восточный обеспечить все намеченные цели, - подчеркнул Дмитрий Рогозин.