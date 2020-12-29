Суд 29 декабря вынес решение об аресте бывшего схимонаха Сергия на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 28 февраля 2021 года.Басманный суд Москвы также не удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы отложить его заключение в изолятор на 72 часа. Также экс-священнослужителю, отлученному ранее от церкви Патриархом Кириллом, отказали в избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.Схимонах Сергий (Николай Романов) обвиняется по трем статьям УК РФ – склонение к суициду, самоуправство и оскорбление религиозных чувств.Адвокаты Сергия сообщили, что обжалуют арест.В ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь, где скрывался опальный отец Сергий (Романов) нагрянул спецназ, блокировав вход в обитель. Сам отец Сергий был задержан. Его допросили в СУ СКР по Свердловской области в Екатеринбурге и отправили в суд в Москву.