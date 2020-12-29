Ракета-носитель «Ангара» является настоящим прорывом в российской космонавтике. Эта ракета смогла доказать, что она способна по грузоподъемности отвечать полностью всем тем требованиям, которые предъявляются заказчики: Минобороны и госкорпорация «Роскосмос». На следующий год в России планируется два пуска данной ракеты: пуск тяжелой «Ангары» с разгонным блоком «Персей» и легкой. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.- Это первая ласточка успешная. И это только начало. Дальше «Ангара» будет летать все больше и больше. Пока она летает с Плесецка, но с 2023 года начнется пусковая программа «Ангары» и с космодрома Восточный. Это наша базовая ракета в тяжелом и легком классе. Она модульная. Она собирается как «Лего», из универсальных ракетных. Конечно, «Ангара» должна научиться летать, должна встать на крыло. Любая новая ракета, как любая новая техника, доводится до ума через эти летные испытания, - рассказал Дмитрий Рогозин. По его словам, «Ангара» в скором времени пройдет такой же путь, как и «вылизанная» ракета «Протон».Он отметил, что цена «Ангары» упадет примерно в два раза, когда она начнет летать. И, разумеется, вместе с тем ракета станет чрезвычайно конкурентоспособной.Кроме того, на подходе «Союз-5», которая полетит с Байконура. Эта же ракета грузоподъемностью примерно до 18 тонн нацелена на «Морской старт».Кроме того, планируется запуск принципиально новой ракеты - «Амур СПГ» на новом двигателе на метане РД-169, которая может прийти смену легендарной «Союз-2». Эта ракета будет обеспечиваться пуском безлюдным, заряжаться и готовиться к пуску она будет в автоматическом режиме.- Использование новой топливной пары, то есть сжиженного природного газа и кислорода, позволяет нам эту ракету сделать как автомат Калашникова. Примерно в два с половиной раза меньше составных деталей. Значит, повышается ее надежность и качество пуска. Мы закладываем туда и многоразовость, - рассказал Дмитрий Рогозин.