Сотрудника государственной корпорации «Роскосмос», так же, как и все остальные, внимательно следят за ходом расследования дела о государственной измене, по которому был арестован советник главы корпорации Иван Сафронов. Об этом сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.- Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее, все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе, - заявил Дмитрий Рогозин.Напомним, экс-корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля в российской столице. Суд арестовал его до 6 сентября, затем арест был продлен на три месяца. Следователи сообщают, что Иван Сафронов работал на разведку Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене, санкция по которому предусматривает до 20 лет колонии.