В столице серьезно уменьшилось число выявленных случаев больных коронавирусом. Накануне в оперштабе рассказали, что за сутки болезнь была диагностирована у 5641 пациента. Хотя последние недели заболевших было 6-7 тысяч. При этом число снятых из-под медицинского наблюдения ранее больных ковидом практически сравнялось с ежедневным приростом — 5626.Впрочем праздновать победу или хотя бы плато пока рано. Эксперты неоднократно объясняли превратности статистики. Например, людям свойственно откладывать вызов врача на будний день, а не делать это в выходные. Учитывая, что приближаются праздники, больные могут просто не обращаться за медпомощью.— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения Covid-19 в Москве.Также накануне была побита еще одна психологическая отметка. Число умерших от ковида в Москве превысило 11 тысяч человек. За прошлые сутки от болезни скончались еще 75 пациентов, что не мало для столичной статистики.Жители столицы старше 60 лет теперь могут записаться на вакцинацию «Спутником V» онлайн. Электронная запись уже идет, хотя можно просто позвонить в поликлинику, где есть соответствующий прививочный кабинет, и сделать заявку по телефону. Всего сделать укол антиковидной вакциной захотели более 50 тысяч человек.Корреспондент «Комсомолки» Александр Рогоза одним из первых привился новой вакциной в рамках широкой кампании. Недавно ему ввели второй компонент «Спутника V». После этого журналисту пришлось уйти на самоизоляцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссиянам будут выдавать паспорта «вакцинированных»Такая услуга будет доступна с января. Получить ее можно будет в личном кабинете на сайте госуслуг. Об этом во вторник рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом (подробности)