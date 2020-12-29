Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Причиной послужило оскорбление скончавшегося 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.«Епархиальный церковный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана», - говорится в сообщении на сайте епархии.В епархии пояснили, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик Кураев опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику погибшего от последствий коронавируса Агейкина.Суд установил, что в заявлениях протодиакона Кураева имеются «признаки хулы на Церковь». В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в том числе, обвинениях Русской Православной Церкви в «организации раскола».Отмечается, что на заседание суда 29 декабря Кураев не явился, сославшись на пробки и пандемию.«Учитывая отказ прибыть на заседание, церковный суд счел обоснованным рассмотреть дело в заочном порядке», - сказано в заявлении.Решение суда вступит в силу после утверждения Патриархом Московским и всея Руси, до этого времени оно еще может быть обжаловано.Летом в Екатеринбурге лишили сана еще одного священника Сергия. Он захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов». Сегодня его арестовали за призывы своей паствы к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств.