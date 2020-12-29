Американский доктор Сэм Парниа рассказал, что смерть является «мирным и приятным» процессом. Он объяснил, что происходит с сознанием пациента, когда он умирает.Парниа пояснил, что физически смерть наступает тогда, когда мозг перестает снабжаться кислородом и все жизненно важные процессы останавливаются. Но есть еще психический процесс, который заставляет людей, переживших клиническую смерть, снова желать пережить это.По словам доктора, многие пациенты описывали этот момент как «комфортный, блаженный и умиротворенный».«Люди описывают ощущение яркого, теплого, гостеприимного света, который притягивает к себе», - поделился он.Некоторые пациенты испытывали ощущение «отделения» от самих себя и наблюдали, как врачи борются за их жизнь, другие видели умерших родственников или «пересматривали фильм» о своей жизни.«Во многих случаях, это было приятно и притягивало их как магнит так сильно, что они не хотят возвращаться», - отметил Парниа.По словам доктора, у этой реакции есть научные объяснение. Эти ощущения говорят не о наличии загробной жизни, а о том, что головной мозг активизируется и начинает анализировать себя, чтобы выжить.Ранее ученые выяснили, что с годами мозг человека тоже покрывается морщинами. Кроме того он теряет упругость.