Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины членам экипажа Boeing \\"Международных авиалиний Украины\\", сбитого иранскими военными почти год назад.Званием героев посмертно удостоились командиры воздушного судна Владимир Гапоненко и Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко, старшие бортпроводники Екатерина Статник и Игорь Матьков, бортпроводники Денис Лыхно, Мария Микитюк, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб. Об этом сообщило РИА «Новости».Напомним, в прошлом году в ночь на 8 января после вылета из аэропорта Тегерана разбился самолет «Международных авиалиний Украины». На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.Спустя несколько дней Иран признал, что пассажирский самолет, сбили иранские военные, в результате \\"непреднамеренной человеческой ошибки\\". По словам Генштаба, воздушное судно находилось в непосредственной близости от военного центра, а также внешне был похож на \\"вражеский самолет\\".