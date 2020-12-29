В России планируют маркировать школьные аттестаты QR-кодами. Такое решение было принято Министерством просвещения страны.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Планируется, что QR-код будет размещаться на обратной стороне аттестата. По нему можно будет проверить подлинность документа.Квадратный знак размером 20 на 20 мм, выполненный черной краской на белом фоне будет хранить в себе всю важную информацию.-Предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки - двумерного матричного штрихового кода (QR-код), — говорится в приказе.Сам приказ был подготовлен в феврале 2020 года.Тем временем, больше половины родителей жалуются на качество знаний. С переводом детей на дистанционное обучение, у многих серьезно снизилась успеваемость.Каждый пятый склонен винить в ситуации педагогов. Такие родители заявляют, что учителя оказались не подготовлены к дистанционному образованию. В свою очередь в школе указывают на проблемы у самих учеников. Они плохо организованы, не хотят усваивать программу, сообщает ОТР.Стоит отметить, что с 29 декабря защитный QR- знак появится на большинстве нотариальных документов. Для проверки подлинности бумаги достаточно будет сканирующего приложения на смартфоне, сообщает газета \\"Известия\\".