Российский президент Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России. Также он одобрил право полицейских доставлять пьяных в вытрезвители.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Напившихся до неадекватного состояния россиян начнут отправлять в соответствующее заведение с 1 января 2021 года. Новая система кардинально отличается от старой - в отличие от советских вытрезвителей, который были государственными, эти станут частными. Окончательное решение оставили региональным властям.\\"Дополнить Федеральный закон №224-ФЗ пунктом об обюъектах специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения\\", - сказано в законе, подписанном президентом.Вытрезвители были упразднены в России в 2011 году. Теперь регионы смогут создать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, правила работы будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.Одна ночь в компании других нетрезвых граждан обойдется россиянам в среднем 1,5 тысячи рублей. Но стоимость, опять же, будут регулировать в каждом субъекте самостоятельно.