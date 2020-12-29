Бронетранспортер военной полиции России обстрели из ПТРК в сирийском Идлибе. Трое военных находятся в больнице с легкими ранениями.Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.«29 декабря в 15.45 в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК», - сообщил Сытник.Он уточнил, что обстрел происходил с территории, подконтрольной протурецких бандформирований. По словам контр-адмирала, пострадавших военнослужащих оперативно доставили в больницу, там им оказали необходимую медпомощь.\\"Здоровью военнослужащих ничто не угрожает\\", - подчеркнул Сытник.В ноябре Владимир Путин провел онлайн-встречу с сирийским президентом Башаром Асадом. В ходе разговора лидеры двух стран отметили, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован и обсудили возвращение домой сирийских беженцев.