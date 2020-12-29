Поставки в США и Европу российской вакцины \\"Спутник V\\" ограничат из-за геополитики. Таким мнением поделился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.«Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены \\", - сказал Дмитриев в эфире телеканала \\"Россия 24\\".Он отметил, что Россия могла бы поставлять препарат аллергикам, у которых сильная реакция на ряд других вакцин.По словам главы РФПИ, поставки планируются в Венгрию и в Сербию, однако «с европейскими странами будем двигаться постепенно». Дмитриев уточнил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Африка и Азия.Российский «Спутник V» стал первым зарегистрированным препаратом в мире от коронавирусной инфекции. На днях стало известно, биофармацевтическая компания AstraZeneca объединит свою вакцину с российским «Спутником V».По мнению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, такая комбинация может давать до двух лет иммунитета от коронавирусной инфекции.