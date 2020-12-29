Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий любое использование \\"веселящего газа» не в медицинском или промышленном применении. Он вступает в силу с 1 января 2021 году.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Согласно документу производство, поставка, изготовление, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения запрещена. Кроме того запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете.В частности закон запрещает употреблять закись азота с целью «изменения состояния человека», если это не связано с медицинским вмешательством.В октябре 2018 года в Госдуме обратили внимание, что веселящий газ все чаще используется для одурманивания молодежи. Законопроект о запрете был внесен на рассмотрение, однако в ноябре авторы подготовили новую редакцию.