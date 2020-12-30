Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами.- Выполняются работы по созданию других (помимо комплекса \\"Пересвет\\") лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника, - рассказал представитель ведомства в интервью газете \\"Красная звезда\\".Также Криворучко добавил, что специалисты осуществляют их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия.