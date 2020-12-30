Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об изменениях в тренерском штабе спортивной команды.Сообщается, что теперь команда будет тренироваться без Виктора Онопко и Сергея Овчинникова. На протяжении многих лет они работали в армейском клубе, став частью победной истории красно-синих, но в глазах болельщиков им так и не удалось стать своими.Информация об их уходе 29 декабря появилась на официальном сайте ЦСКА. В небольшом сообщении говорилось об уходе Овчинникова и Онопко из ЦСКА в связи с истечением срока контрактов.