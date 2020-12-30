Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко ответила на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.Ранее он пытался дискредитировать российские вакцины против коронавируса, пытаясь их очернить сравнением усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки \\"Исламское государство\\" (ИГ, запрещена в РФ).Захарова также добавила, что \\"война вакцин\\" сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации.- В своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью \\"Исламского государства\\", - сказала она. - Попутно Боррель, распространяя \\"фейковую информацию\\", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов\\".