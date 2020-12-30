Последние новости на утро 30 декабря 2020 года: Россиянам сказали, как будет начисляться зарплата в 2020 году. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому теперь в стране будет изменена методика подсчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно закону, с 2021 года расчеты будут производиться исходя из показателя медианной заработной платы. Таким образом, начиная с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля, а в 2022 году ее будут рассчитывать, исходя из медианной заработной платы в предыдущем году.В США специалисты впервые зафиксировали на территории страны случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Британии. Им заболел мужчина, который в последнее время не совершал дальних поездок.Осторожно, мошенники: злоумышленники меняют схемы перед Новым годом. Если раньше они пугали россиян кредитами, теперь наоборот, предлагают \\"открыть вклад под выгодный процент\\".В ВОЗ раскрыли главную \\"цель\\" коронавируса - вероятнее всего, коронавирус станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Считается, что вирус продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека.В России вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса, могут стать реальностью. Скорее всего, это произойдет уже в 2021 году, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Они могут пригодиться, например, для туристов.