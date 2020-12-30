Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни 2021 года продолжительный период супернизких температуры продолжится на Азиатской части страны.\\"По-настоящему сложная погода, в западной Сибири - особенно. В этих самых-самых населенных районах, где плотность населения очень большая, - это Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край… Там будет очень холодный антициклон\\", - сказал Вильфанд РИА Новости.Он отметил, что антициклон принесет температуры на 12-14 градусов ниже нормы. Вильфанд отметил, что в Красноярском крае, в Эвенкии, температура опустится до минус 53 градусов.Он подчеркнул, что период, принесенный антициклоном, длительный.\\"На юге-западной и средней Сибири (юг Красноярского края, Хакасия, Иркутская область, Бурятия, Амурская область, юг Хабаровского края, Приморье) температуры очень низкие. Будет минус 25 - минус 30 градусов - это очень низко. Таких длительных сильных морозов давно не было\\", - сказал Вильфанд.Ранее синоптики предупреждали о январских морозах в центральной части России.