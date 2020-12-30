Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова допустила увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией после Нового года.\\"И сами понимаете, что мы в любом случае будем контактировать. ... Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование? ... Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем\\", - рассказала Шестакова РИА Новости.Она отметила, что в России нет таких правил, как в Европе, но и из-за небольшого ужесточения ограничений люди тоже сильно устают.Напомним, власти России неоднократно говорили о необходимости соблюдать все правила, связанные с COVID-19, чтобы избежать новых случаев заражения.