Всего в 2020 году состоялись 114 космических пусков, из которых 17 российских. Наши ракеты стартовали с космодромов Байконур, Плесецк, два - с Куру во Французской Гвиане и один - с Восточного.Россия стала третьей по числу запущенных космических ракет, после Америки (44 пуска) и Китая (39). Такую статистику приводит агентство РИА Новости.По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, причинами низкого количества стартов в 2020 году стало снижение числа коммерческих космических пусков с использованием российских ракет и пандемия коронавируса, подорвавшая экономику многих компаний.\\"Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет - резкое уменьшение ... и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку...\\", - сказал Моисеев изданию.Так, в 2020 году британская компания OneWeb запланировала 12 запусков спутников связи на ракетах-носителях \\"Союз\\", но из-за банкротства реализовала лишь три.Ранее в интервью Радио \\"Комсомольская правда\\" глава \\"Роскосмоса\\" Дмитрий Рогозин также сообщил о вынужденной отсрочке проекта «ЭкзоМарс» - до осени 2022 года:- Все шло по графику, но, к сожалению, так часто бывает со международными миссиями, когда не от одного партнера что-то зависит, а от двух-трех партнеров. Наши европейские партнеры столкнулись с этой эпидемией, так же, как и мы. И мы вылетели из графика, - объяснил он.Рогозин также добавил, что несмотря на все трудности, госкорпорация и ее зарубежные партнеры обеспечат в 2021 году все отложенные запуски.