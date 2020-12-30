Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила две вакцины от коронавируса, созданные российскими учеными.«Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьёзных побочных эффектов. Они достаточно хорошо работают — и та и другая. Они вырабатывают гуморальный ответ», — цитирует РИА Новости Голикову.Она отметила, что вакцины абсолютно разные, но не у одной нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.Напомним, что российские ученые центра имени Гамалеи летом зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса - «Спутник V». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Вторая вакцина была создана ФБУН «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора».5 декабря в России началась вакцинация населения. В столице открыты более 70 прививочных пунктов.