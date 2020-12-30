Китайские ученые поделились планами о том, как они будут использовать лунный грунт, доставленный на Землю зондом «Чанъэ-5». Он привез с собой около 1731 грамма образцов.Ученые организовали для грунта специальное помещение, построили лаборатории для исследования, обработки и анализа и детально проработали все процедуры, сообщает агентство Синьхуа.Специалисты планируют получить информацию об элементном составе и содержании образцов, для этого будет применяться недеструктивный метод.Образцы будут использованы как можно более экономно - от 1 до 15 миллиграммов для одного эксперимента или теста.Ученые отметили, что лунный грунт очень ценен для науки, поэтому потребуется разработка новых технологий и методов для его изучения.«Чанъэ-5» — первая в мире миссия на Луну за последние более чем 40 лет. Зонд был запущен на Луну 24 ноября. Возвратный модуль приземлился на Землю 17 декабря.