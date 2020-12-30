В Генпрокуратуре сообщили, что с начала года уровень преступности вырос в 50 из 85 регионов РФ.В целом количество преступлений в стране увеличилось на 1,2%, их жертвами стали более 20 тыс. человек.«С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)»,— говорится в сообщении ведомства.Низкий уровень преступности зафиксирован в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось до 1,9 млн.В Генпрокуратуре заявили, что за последние три года снизился общий уровень преступности и сократилось число зарегистрированных убийств. Наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Татарстане.