Ведущий эксперт направления \\"Информационная безопасность\\" IT-компании \\"Крок\\" Евгений Дружинин рассказал, как можно отличить злоумышленника от настоящего сотрудника банка по телефону.\\"В первую очередь любой звонок, связанный с банковским счетом, следует воспринимать настороженно. Служба безопасности банка, как правило, действует превентивно: транзакция блокируется сразу, а оповещение об этом в первую очередь приходит через приложение\\", - сказал Дружинин РИА Новости.Он отметил, что настоящие сотрудники банка никогда не предложат перевести деньги на другой счет или что-то с ними сделать.Банковский сектор активно борется с телефонным мошенничеством, и в связи с этим Банк России и Минкомсвязь решили разработать механизм для блокировки подмены номера.Ранее эксперты уже рассказывали, как можно распознать в телефоном разговоре мошенника. Специалисты настоятельно рекомендуют не сообщать по телефону неизвестным свои пароли и данные.