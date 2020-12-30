Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон направлен на установление единых принципов, требований и регламентов создания, функционирования и развития системы в стране.Он дает определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (система-112), также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что единый номер 112 для вызова экстренных служб появился во всех 85 регионах страны. Экстренный номер 112 появился на территории России в 2013 году.